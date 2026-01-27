Фигуристка Алина Загитова назвала семью самым главным в жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что семья является для нее самым главным в жизни. Фрагмент интервью спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

При этом она призналась, что раньше считала своим приоритетом в жизни работу.

"Но, естественно, без мужчины, без семьи никуда. Никуда без вас", – добавила Загитова.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Загитова будет выполнять функции менеджера в собственной школе. По его словам, спортсменка будет осуществлять подбор тренеров, а также курировать и мониторить процесс работы в учреждении.

Леонов уточнил, что уже имеются определенные кандидаты, которые будут работать в школе. Как он говорил, эти специалисты будут приезжать из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом он подчеркнул, что, возможно, они будут трудоустроены вахтовым методом.