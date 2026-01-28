Губерниев: в полночь могу заниматься ярким безудержным сексом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чем занимается в полночь, и понадеялся, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова готовит вкусные голубцы, передает «Матч ТВ».

«В полночь я могу заниматься разными делами. Допустим, могу работать, могу спать, могу заниматься ярким безудержным сексом, могу читать книжку, могу гладить кошку, могу ходить и бегать с палками, могу заниматься с гантелями. Я многим могу заниматься в полночь, но голубцы, признаться, в такое время ни разу не делал», — сказал Губерниев.

В ночь на 28 января фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографию кастрюли с ленивыми голубцами, сопроводив снимок вопросом к аудитории о том, чем они обычно заняты в полночь.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.