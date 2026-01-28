Боец Магомедов рассказал, как помогал спасать тонущих людей

Боец Магомедов — о спасении тонущих в канале людей: «Героем себя не чувствую. Сделал то, что было нужно»
Воспитанник школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова Асадулла Магомедов в эфире «Матч ТВ» рассказал о том, как помогал спасать людей из упавшего в канал автомобиля.
Ранее житель Махачкалы Магомедов принял участие в спасении тонущих в автомобиле в канале ребенка, его матери и водителя такси. Боец залез на трубу, проходящую над каналом, и подхватил ребенка. Позже очевидцы спасли также женщину и таксиста, обошлось без пострадавших.
— Ехал домой. Я видел, как машина уже плывет, не видел, как она падает. Я остановил свой автомобиль. Вышел, услышал, что там женщина и ребенок. Думал зайти в воду, но потом решил выйти на трубу, поняв, что их машина до нее дойдет. Крикнул водителю, чтобы он высунул ребенка из окна. План сработал. Ребенок не пострадал. Я схватил ребенка. Все прошло быстро. Не было времени думать. Пришлось рискнуть. Все обошлось. Ситуация необычная. Рад, что получилось помочь. Героем себя, скорее всего, не чувствую. Сделал то, что было нужно. Это обычная помощь человеку. Меня теперь узнают в Махачкале. Видео разлетелось по миру. Я не знал, что меня будут показывать по телевизору. Я был не один, мне помогали братья. Если бы у меня не получилось, то они бы помогли. Это была командная работа. Мы справились с этим, — рассказал Магомедов в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».
