Боец Магомедов рассказал, как помогал спасать тонущих людей

Воспитанник школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова Асадулла Магомедов в эфире «Матч ТВ» рассказал о том, как помогал спасать людей из упавшего в канал автомобиля.

© Матч ТВ

Ранее житель Махачкалы Магомедов принял участие в спасении тонущих в автомобиле в канале ребенка, его матери и водителя такси. Боец залез на трубу, проходящую над каналом, и подхватил ребенка. Позже очевидцы спасли также женщину и таксиста, обошлось без пострадавших.