«Чемпионат» запустил виральный спецпроект «ЧемпИстории»

Спортивный портал уже собрал миллионы просмотров в соцсетях благодаря коротким вертикальным видео с уникальными историями, посвященными футболу.

© Нейросеть

«Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) запустил проект «ЧемпИстории». Это цикл еженедельных вертикальных видео, в котором рассказываются необычные уникальные истории о спорте. Концептуально их объединяет единый формат с журналистом-рассказчиком в кадре, одинаковый бэкграунд, монтаж и хэштег #ЧемпИстории.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Проект ”ЧемпИстории” не только стал популярным среди наших читателей, но и показал, что даже малоизвестные истории про разные футбольные события могут быть интересными и актуальными. Хочется отметить, что спортивный портал “Чемпионат” привлекает не только своих журналистов, но и спортивных блогеров. Это, в свою очередь, позволяет сделать проект еще более масштабным».

Ключевым рассказчиком выступает футбольный автор «Чемпионата» Григорий Телингатер. Однако в рамках проекта планируется привлечение и других блогеров: например, уже записаны истории с Максимом Никитиным – автором Telegram-канала «КБ ТЕЛЕГА».

Ролики распространяются во всех соцсетях «Чемпионата» – Telegram, TikTok, YouTube: на них видеоистории суммарно набрали около 10 млн просмотров. На YouTube был создан с нуля отдельный канал «Чемп.Истории», который уже привлек 1,8 млн просмотров.