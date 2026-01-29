Экс-жену Бивола приговорили к общественным работам

Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, приговорена к общественным работам, сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, в октябре 2025 года в Сеть попало видео, на котором Екатерина Бивол оскорбительно высказалась о киргизах и казахах с использованием ненормативной лекции, вызвав негативную реакцию.

Суд Санкт-Петербурга привлёк Бивол к ответственности по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (о возбуждении ненависти или вражды) и приговорил к 60 часам общественных работ.