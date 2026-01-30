$76.0390.98

Журова оценила вероятность появления в OnlyFans российских спортсменов

Lenta.ruиещё 1

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность появления в OnlyFans российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Журова ответила, могут ли российские спортсмены появиться на OnlyFans
© РИА Новости

По ее словам, никто из отечественных атлетов не будет сниматься обнаженным ради заработка.

«В нашей системе управления спортом такого нет. За это не заплатят, а потом спортсмен за это еще и получит», — заявила Журова.

Бывшая спортсменка вспомнила, что однажды участвовала в фотосессии в полуобнаженном виде.

«Мне, например, достается до сих пор за съемки в этой фотосессии. Каждый раз кто-то вспоминает, я отвечаю, что мы хотели показать красоту спорта», — добавила Журова.

Ранее сообщалось о том, что олимпийская чемпионка по бобслею немка Лиза Буквиц завела аккаунт в OnlyFans для того, чтобы заработать на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Немецкая спортсменка совмещает тренировки в бобслее, военную службу в бундесвере и публикацию откровенного контента.

Главное сейчас
Главное сейчас