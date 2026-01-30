В Москве простились с Борисом Игнатьевым

Церемония прощания прошла 30 января на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с бывшим главным тренером сборной России по футболу Бориса Игнатьевым пришли Валерий Газзаев, Борис Ротенберг, Вячеслав Колосков, Гаджи Гаджиев и многие другие. Передает с места событий корреспондент «Чемпионата» Владимир Четврик.

Борис Игнатьев ушёл из жизни 27 января. Ему было 85 лет. Он возглавлял олимпийскую сборную СССР, молодёжные сборные СНГ и России. С 1996 по 1998 годы занимал пост главного тренера национальной команды России. В дальнейшем работал в российских и зарубежных клубах на разных должностях. До последнего дня входил в состав комитета сборных команд Российский футбольный союз.