«Очень-очень много»: жена Тарасова раскрыла ежемесячные траты семьи футболиста

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о сумме, которая необходима семье для психологического комфорта. По ее словам, ежемесячные расходы на базовые нужды составляют не менее 1,5 миллиона рублей, передает «Звездач».

В эту сумму входят оплата обучения детей в школах и детских садах, спортивные секции и соревнования, личные тренировки супругов, посещение салонов, рестораны и постоянные заказы доставки. Как уточнила Анастасия, «это чисто базовые потребности».

«Выходит очень-очень много», — отметила Костенко.

При этом для психологического комфорта самого Дмитрия Тарасова, по мнению некоторых наблюдателей, было бы полезно урегулировать вопросы с налоговыми задолженностями, информация о которых появлялась ранее в СМИ.

Ранее «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила, что Костенко разрушила семью Ольги Бузовой, уведя у нее футболиста Дмитрия Тарасова. Анастасия обиделась и сравнила Анну с клопом, который не может жить «без чужого белья». «Мисс Россия» ответила модели, сказав, что ей жаль ее. В своих социальных сетях она подчеркнула, что у нее не может быть зависти к любовнице, «которая стала женой, а сейчас вынуждена сталкиваться с кармой».