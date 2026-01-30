Губерниев рассказал о последствиях санкций ЕС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его не удивила информация о наложении на него санкций со стороны Евросоюза, передает Sport24.

«Если соревнования будут проходить где-то в Европе, и «Матч ТВ» это показывает, можно всегда прокомментировать в Москве. Без работы никто не останется. Загадывать смысла никакого нет», — сказал Губерниев.

Российские ведущие Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин, Екатерина Андреева и Мария Ситтель включены в санкционный список Евросоюза. В него также попали актер и танцор балета Сергей Полунин и рэпер Рома Жиган.

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.