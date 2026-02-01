У бывшей футболистки «Крыльев Советов» нашли рак

Бывшая футболистка самарских «Крыльев Советов» сербка Мария Вукович проходит лечение от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал клуба.

© ПФК «Крылья Советов»

«От лица клуба искренне желаем ей сил, стойкости и скорейшего восстановления. Мы поддерживаем Марию в этот непростой период и верим, что она справится с этим испытанием», — сказано в обращении клуба.

35-летняя Вукович выступала за самарскую команду в 2025 году, приняв участие в 21 матче и забив четыре мяча.

23 января Российский футбольный союз запретил самарскому клубу регистрировать новых футболистов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 17 очков. РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков.

1 января сообщалось, что у бывшего главного тренера московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дана Петреску нашли рак.