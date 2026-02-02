Экс‑жена Сафонова не явилась в полицию

Бывшая супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия проигнорировала приглашение в правоохранительные органы, чтобы дать объяснения по обвинению в злоупотреблении правом, сообщил «Матч ТВ» адвокат футболиста Андрей Крючков.

В 2025 году футболист по итогам нескольких судебных процессов погасил все долги по алиментам, которые составляли более 66 миллионов рублей. В январе Крючков сообщил, что сторона игрока подала заявление о злоупотреблении правом со стороны Анастасии, так как она пытается дважды взыскать судебные расходы на своих представителей.

— Нам пришло уведомление из полиции о том, что наше заявление зарегистрировано. Анастасии звонили, приглашали. Но она не явилась, сославшись на то, что находится в другом городе. Проверка будет продолжаться, — сказал Крючков корреспонденту «Матч ТВ».

В воскресенье «ПСЖ» с Сафоновым в составе одержал победу над «Страсбуром» в 20‑м туре чемпионата Франции (2:1), российский вратарь по ходу встречи отразил пенальти.