В России возрос интерес к книгам о спортивных достижениях

Интерес россиян к книгам о спортивных достижениях в 2026 году увеличился на 20%, сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса "Литрес" со ссылкой на собственное исследование. Его проводили в преддверии Зимних Олимпийских игр - 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

"По итогам 2025 года выручка (по всем моделям монетизации) с продаж нон-фикшн книг о спортивных достижениях выросла на 20% по сравнению с 2024 годом. <…> Кроме того, "Литрес" фиксирует рост спроса на литературу смежных спортивных тематик. Так, выручка от нон-фикшн книг о спортивных тренировках в 2025 году увеличилась на 32% по сравнению с 2024 годом, сегмент литературы о спорте высших достижений вырос на 24%, а интерес к изданиям о спортивных играх увеличился на 18%", - говорится в сообщении.

Самый большой спрос у читателей вызвала работа Ирины Винер "Я - никто. Автобиография легендарного тренера". Эта же книга заняла и второе место рейтинга, но в озвучке Ирины Ефремовой. Третья строчка досталась аудиокниге "Быть победителем" американского баскетбольного тренера Тима Гровера в озвучке Вадима Пугачева. На четвертом месте - текстовая версия этого издания. Топ-5 подытожила аудиокнига "Искусство быть тренером. Методики лучших мировых тренеров по созданию чемпионской команды. Секреты мотивации, которые вдохновляют спортсменов всегда быть №1" Джона О'Салливана в озвучке Максима Доронина.

В рейтинг популярных произведений также вошли аудиокнига итальянского путешественника и альпиниста из Южного Тироля "Письма из Гималаев" Райнхольда Месснера в озвучке Михаила Нордшира, автобиография автогонщика Ники Лауды "В ад и обратно" и биография Мухаммеда Али "Али: Жизнь" Джонатана Эйга в озвучке Ильи Дементьева.