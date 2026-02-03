Глава оргкомитета ОИ-2028 попал в файлы Эпштейна

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри заявила, что в организации разбираются с фактом попадания главы организационного комитета ОИ-2028 Кейси Вассермана в документы скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Ее слова приводит Inside the Games.

«Все, что отвлекает от этих Игр, — это печально, не так ли? За многие годы мы поняли, что перед Олимпиадами всегда возникает что-то, что выходит на первый план: проблемы сообществ, вирус Зика, COVID-19. <...> Мы внимательно следим за медиа и понимаем, что появились новые сообщения. Нам нужно время, чтобы разобраться в информации», — заявила она.

Вечером 30 января Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. В архивах упомянуты известные личности: основатель Tesla и Space X Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также глава США Дональд Трамп.

Летняя Олимпиада 2028 года — 34-е по счету летние Олимпийские игры, которые планируется провести летом 2028 года в Лос-Анджелесе.

Париж и Лос-Анджелес стали единственными официальными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. 31 июля 2017 года власти Лос-Анджелеса и руководство МОК достигли соглашения о снятии Лос-Анджелесом заявки на 2024 год и o проведении в городе Игр 2028 года. Официальное объявление столицы Олимпийских игр 2028 состоялось 13 сентября 2017 года на 130-й сессии МОК в Лиме.