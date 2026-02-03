$77.0291.25

По факту смерти экс-главы ВФЛА Балахничева возбуждено уголовное дело

Sports.ruиещё 2

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.

По факту смерти экс-главы ВФЛА возбуждено уголовное дело
© Sports.ru

Об этом сообщил председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«По факту смерти Валентина Васильевича возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. По всем вопросам следует обращаться в пресс-службу СК РФ», – сказал Курбатов.

Балахничев скончался в возрасте 76 лет. Он возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год, после чего подал в отставку на фоне допинговых скандалов.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости