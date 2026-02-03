Выяснилось, какие убытки понес МОК за 2025 год

Превышение расходов над доходами Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам 2025 года составило 39,569 миллиона долларов, об этом было объявлено на сессии МОК в Милане.

© Матч ТВ

Выручка от продажи маркетинговых и других прав и «другая выручка» суммарно достигли почти $650 млн, финансовый доход — $291,8 млн. Издержки, связанные с Олимпийскими играми и специальными проектами, расходы на программу «Олимпийская солидарность», распределение средств между национальными олимпийскими комитетами, оргкомитетами и международными федерациями — $768,3 млн, операционные расходы — $213 млн.

Как пояснил глава финансового комитета МОК Нг Сер Мианг, в доходах не учтены поступления от контрактов на телеправа на показ Олимпийских игр, которые проводятся в четные годы.

Зимняя Олимпиада‑2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.