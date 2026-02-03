Олимпийский чемпион по хоккею оценил размер своей пенсии

Двукратный олимпийский чемпион из России оценил размер своей пенсии
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил размер своей пенсии. Его слова приводит Sport24.
По его словам, будучи олимпийским чемпионом, он получает президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей в месяц.
«Вы обратите внимание на среднюю зарплату в стране. У простого рабочего она меньше. Не знаю, на что тут можно жаловаться. Я не жалуюсь», — сказал Майоров.
Он отметил, что не понимает высказывания четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, который захотел пенсию в размере полумиллиона рублей.
«На размер стипендии не влияет количество медалей, завоеванных на Олимпиаде. Десять раз ты был олимпийским чемпионом или один — все равно. У всех одинаковая ставка», — резюмировал Майоров.
Майорову 87 лет. В бытность хоккеистом он дважды выигрывал Олимпиаду в составе сборной СССР — в 1964 году в Инсбруке и четыре года спустя в Гренобле. Кроме того, он является шестикратным чемпионом мира.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».