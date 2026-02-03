Свищев отреагировал на очередные антироссийские высказывания Гашека

Антироссийские высказывания бывшего хоккейного вратаря Доминика Гашека перестают работать и вызывают у людей только раздражение. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил британскому телеканалу Sky, что ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд от международных соревнований. Гашек негативно отреагировал на заявление главы ФИФА, обвинив его в поддержке России.

"Антироссийский пиар Гашека перестает впечатлять людей, он вызывает только раздражение, - сказал Свищев. - Многие федерации высказываются за возвращение россиян, эти пиар-баррикады Гашека, выстроенные против России, уже вызывают только недоумение и улыбку снисхождения, мол, человек уже не знает, чем заняться, лишь бы охаять российских спортсменов".

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года из-за ситуации на Украине.