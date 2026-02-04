Гайнутдинов рассказал о предстоящей свадьбе с Медведевой

Танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов рассказал о предстоящей свадьбе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

В ноябре прошлого года солист театра танца Аллы Духовой TODES Гайнутдинов сделал Медведевой предложение руки и сердца.

— Немного про предстоящую свадьбу с Евгенией Медведевой. Первый танец. Будете ли вы принимать участие в постановке?

— Сейчас, я думаю, еще прям рано так загадывать, потому что пока еще даже выбирается дата свадьбы, место проведения, вообще как это все спланировать. Мы думаем, что сейчас вот этот горячий зимний сезон пройдет, там уже Женины концерты пройдут, съемки и мой концерт пройдет. И я думаю, что мы потом уже будем более ответственно подходить к этому мероприятию, потому что сейчас пока что на уровне фантазии: что, если вот так, а что, если вот так вот сделать. Все‑таки пока еще выбираем, мотаемся. В общем, никакой конкретики пока что.

— Женя уже выбирает платье.

— Да.

— Показывает ли она вам какие‑то варианты, которые ей нравятся?

— Да, показывает, обсуждает. Постепенно процесс двигается, аккуратненько, — рассказал Гайнутдинов Sport24.

Гайнутдинову 25 лет. Медведевой 26 лет, она является двукратной чемпионкой мира, двукратной вице‑чемпионкой Олимпийских игр и двукратной чемпионкой Европы.