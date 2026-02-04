Негрейра пытается доказать наличие у себя деменции

Хосе Мария Энрикес Негрейра обратился к судье с просьбой назначить новую судебно-медицинскую экспертизу для оценки его психического состояния. Бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) утверждает, что его когнитивные нарушения ухудшились с момента последней экспертизы в 2023 году.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Негрейра, наряду с бывшими президентами «Барсы» Жозепом Бартомеу и Сандро Роселем, находится под следствием по делу о получении от клуба более 7 млн евро в период с 2001 по 2018 год.

В письменном заявлении адвокат Негрейры, Даниэль Перес-Эске, утверждает, что его клиент страдает когнитивными расстройствами, которые не позволяют ему должным образом защищаться в рамках текущего уголовного процесса. Поэтому он просит провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы судья мог решить, следует ли отстранить его от дела в связи с деменцией.

В 2023 году Негрейра был обследован экспертами Института судебной медицины Каталонии вскоре после открытия дела. Судья тогда пришел к выводу, что экс-функционер сохранил дееспособность для участия в судебном процессе, несмотря на некоторое снижение когнитивных функций из-за преклонного возраста.

В своем заявлении защита Негрейры подчеркивает, что в отчете от января 2024 года судебно-медицинские эксперты пришли к выводу о наличии у подсудимого легких когнитивных нарушений, но недавний отчет Фонда ACE – международного центра по лечению болезни Альцгеймера – указал на то, что его состояние ухудшилось.

В частности, специалисты фонда ACE утверждают, что Негрейра страдает когнитивными нарушениями 5-й степени по шкале Рейсберга GDS, что соответствует уровню «умеренной деменции».