Названы страны Европы, поддерживающие российский спорт

Спортивный юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале порассуждал о возвращении России в международный футбол и заявил, что только три европейские страны поддерживают российскую позицию.

© Газета.Ru

«Нас не воспринимают в Европе с нашей позицией кроме Венгрии, Словакии и Сербии. Все остальные настроены негативно. <...> Пока не будут урегулированы все политические моменты, не прекратится СВО, не прекратится поддержка так называемой Украины и нападки против России, <...> мы не будем играть в соревнованиях УЕФА», — отметил он.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.