$76.9191.11

Глава WADA о том, что США не платит взносы: «Наше финансирование стабильно. Я бы хотел, чтобы у нас были эти взносы, но это не самая большая проблема»

Sports.ru

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что финансовое положение организации остается стабильным, несмотря на отсутствие взносов от США.

Глава WADA высказался о том, что США не платит взносы
© Sports.ru

В январе 2025 года сообщалось, что правительство США отказалось выплачивать в WADA взнос за 2024 год в размере 3,6 млн долларов.

Банька подчеркнул, что выплаты взноса от США за 2025 год в WADA также не ожидают.

«Когда я начинал руководить в 2020 году, бюджет [организации] был около $36 млн, сейчас у нас около $57 млн. Это значительный рост. Финансирование очень стабильное. Я хотел бы, чтобы у нас были эти взносы, но это не самая большая проблема», – сказал глава WADA.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости