Глава WADA высказался о том, что США не платит взносы

Глава WADA о том, что США не платит взносы: «Наше финансирование стабильно. Я бы хотел, чтобы у нас были эти взносы, но это не самая большая проблема»
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что финансовое положение организации остается стабильным, несмотря на отсутствие взносов от США.
В январе 2025 года сообщалось, что правительство США отказалось выплачивать в WADA взнос за 2024 год в размере 3,6 млн долларов.
Банька подчеркнул, что выплаты взноса от США за 2025 год в WADA также не ожидают.
«Когда я начинал руководить в 2020 году, бюджет [организации] был около $36 млн, сейчас у нас около $57 млн. Это значительный рост. Финансирование очень стабильное. Я хотел бы, чтобы у нас были эти взносы, но это не самая большая проблема», – сказал глава WADA.
Саид Нурмагомедов не получил визу в США, его бой на UFC Fight Night 266 отменен («Вестник ММА»)
Глава WADA о том, что США не платит взносы: «Наше финансирование стабильно. Я бы хотел, чтобы у нас были эти взносы, но это не самая большая проблема»
Эндрик о сравнениях с Бензема: «Карим впереди, он великий игрок, невероятный футболист, который был лучшим в мире. Я очень рад быть в «Лионе», где он играл»
Саид Нурмагомедов не получил визу в США, его бой на UFC Fight Night 266 отменен («Вестник ММА»)
Глава WADA о том, что США не платит взносы: «Наше финансирование стабильно. Я бы хотел, чтобы у нас были эти взносы, но это не самая большая проблема»
Эндрик о сравнениях с Бензема: «Карим впереди, он великий игрок, невероятный футболист, который был лучшим в мире. Я очень рад быть в «Лионе», где он играл»