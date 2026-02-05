Глава WADA высказался о том, что США не платит взносы

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что финансовое положение организации остается стабильным, несмотря на отсутствие взносов от США.

© Sports.ru

В январе 2025 года сообщалось, что правительство США отказалось выплачивать в WADA взнос за 2024 год в размере 3,6 млн долларов.

Банька подчеркнул, что выплаты взноса от США за 2025 год в WADA также не ожидают.