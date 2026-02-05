Кержаков рассказал об отношениях с женщинами

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал о влиянии матери на его отношения с женщинами.

– Если возвращаться к отношениям между мужчиной и женщиной моим, мама, она... Я никогда не прислушивался до этого, она всегда была против вот того, что было раньше, всегда. Она как сканер. Она такая говорит мне: «Нет».

– А ты, наверное: «Да мам, ну ты не понимаешь».

– 100%. 100%. Вот сейчас смотрят молодые – поверьте. Не надо смотреть на нас как на скуфов, которые сидят и такие: вот там говорили. Это так и есть.

Мама – это человек, который не пожелает тебе зла никогда. И она видит те сигналы, которые у тебя могут быть зашорены. Она видит в общем картину.

И вот единственная девушка, на которую мама моя сказала... Я ее познакомил со своей женой, тогда еще будущей, мы 2 года с ней встречались. Я приехал к ним, я ее познакомил, и потом мы вернулись в Москву. Я звоню, говорю: «Мам, ну что скажешь?» Она говорит: «Блин, а ты ей точно нужен? Вот ты ей точно нужен такой?» Я говорю: «Ну, вроде как да». А она говорит: «Ну, какие тогда вопросы могут быть?» – сказал Кержаков в подкасте Hustle Show.

Кержаков был в браке трижды. В третий раз экс-футболист женился в 2022 году – на кинопродюсере Евгении Ледащевой.