В Госдуме оценили решение по допуску российских юниоров на соревнования по водным видам спорта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) по российским юниорам.

European Aquatics ранее приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до юношеских и молодежных турниров под флагом и гимном стран. В пресс-службе организации отметили, что российские и белорусские спортсмены, выступающие в юношеских и юниорских категориях, больше не будут подвергаться ограничениям на участие в соревнованиях European Aquatics как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Как и все здравомыслящие люди, любящие спорт, я приветствую это решение федерации. Жалко только, что оно было принято достаточно поздно. Но так или иначе это правильное и справедливое решение. Недавно председатель Олимпийского комитета России отмечал, что ближайшие недели будут ознаменованы возвращением многих наших спортсменов на международную арену, и теперь это сбывается. Раньше мы говорили о том, что хорошо, когда российских атлетов допускают к турнирам в нейтральном статусе, но теперь они возвращаются с флагом и гимном России. Безусловно, меня радует такая тенденция… Очень надеюсь, что в ближайшее время весь этот кошмар с отстранением российских спортсменов, с немыслимыми санкциями в их отношении полностью прекратится. Дмитрий Свищев Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Ранее депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» выразила надежду, что в скором времени European Aquatics допустит до своих соревнований взрослых спортсменов из России с национальной символикой.