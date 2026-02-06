Тутберидзе задолжала налоговой более миллиона рублей

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе оказалась должна налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что Тутберидзе «забыла заплатить по квитанциям» и теперь разыскивается ФНС. По информации канала, тренер должна по своему ИП налогов на 1 млн 200 тысяч 265 рублей.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о присутствии тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Милане, заявив, что не чувствует себя комфортно из-за этого. Он связал это с допинговым скандалом, который произошел вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

Баньку раскритиковали: сперва заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, а после — спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Последний подчеркнул, что мнения главы WADA «никто не спрашивает.