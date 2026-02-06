В Верховной Раде Украины предрекли возвращение России в международный спорт

Депутат Верховной Рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем Telegram-канале высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

По его словам, 2026-й будет годом масштабного допуска россиян на мировые старты с флагом и гимном.

«Справедливо ли это? Нет, не справедливо. Но это политика. А мы давно поняли, что спорт — ее неотъемлемая часть, и часть далеко не всегда справедливая», — заявил Беленюк.

К зимней Олимпиаде-2026 допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.