Смерть Заворотнюк и отцовство: как живет Петр Чернышев

В пятницу, 6 февраля 2026 года, российскому фигуристу Петру Чернышеву исполняется 55 лет. В день рождения фигуриста портал News.ru рассказал о ключевых событиях в его жизни.

Чем известен Петр Чернышев

Петр Чернышев - титулованный фигурист, выступавший в танцах на льду, хореограф и звезда ледовых шоу. Он является пятикратным чемпионом США (1999-2003) и двукратным победителем чемпионата Четырех континентов (2000, 2002) в паре с Наоми Ланг. В 2002 году он представлял сборную США на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, где в паре с Ланг занял 11-е место.

Фигурист получил широкую популярность в России благодаря участию в ледовых телешоу. В 2007 году он стал победителем проекта «Танцы на льду. Бархатный сезон» в паре с Юлией Ковальчук. Во время съемок он познакомился со своей будущей женой, актрисой Анастасией Заворотнюк. В 2009-2014 годах участвовал в проекте «Ледниковый период».

Чернышев - артист и постановщик в шоу Татьяны Навки. Он исполнил главные роли в постановках «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Спящая красавица» и других.

Чернышев и Заворотнюк

В сентябре 2008 года Чернышев женился на Заворотнюк. Осенью 2018 года у пары родилась дочь. В 2019-м появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк - глиобластоме. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрыли. Весной 2020-го СМИ сообщили, что Заворотнюк стало лучше, но через год появилась информация о рецидиве заболевания.

Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Ей было 53 года. Актриса похоронена на Троекуровском кладбище. По данным News.ru, фигурист каждый месяц приезжает на могилу супруги.

После смерти жены

News.ru рассказал, что фигурист живет в загородном доме. В сентябре 2025-го он проводил дочь в первый класс. В октябре того же года он впервые после смерти Заворотнюк появился на публике «в неформальной обстановке»: он провел выходные в парке развлечений вместе с дочерью и старшими детьми актрисы. Это опровергло слухи, что между старшими детьми Заворотнюк и Чернышевым возникло недопонимание после ее смерти.