Генсек ООН на открытии Олимпиады призвал к соблюдению олимпийского перемирия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с посланием по случаю открытия Олимпийских Игр в Италии, призвав к олимпийскому перемирии, передает RT.

© Газета.Ru

«Единственная схватка народов, которая может иметь место, должна происходить на спортивной площадке, а не на поле боя. Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие», — сказал Гутерриш.

13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян. Россияне выступят на Играх в нейтральном статусе.

Ранее в Милане началась церемония открытия Олимпиады.