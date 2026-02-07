В WADA не могут получить от России 4 млн долларов из-за западных санкций

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) надеется, что сможет принять взносы от России за последние три года. Вся сумма составляет уже около 4 млн долларов. Об этом рассказал гендиректор WADA Оливье Ниггли, сообщает ТАСС.

Ниггли отметил, что западные санкции мешают агентству получить взносы от России. Но в WADA «все еще ждут», что удастся решить вопрос и «найти канал поступления взносов».

«Мы работаем с министерством спорта. Надеюсь, они найдут способ направить средства», — сказал глава WADA.

По словам Ниггли, с Россией у WADA «очень конструктивный диалог, проблем нет». Дело в банках, которые не могут принимать средства.

Из-за санкций Запада Россия не смогла перечислить взносы частично за 2023-й и полностью за 2024-2025 годы.

В 2024 году взнос должен был составить 1,33 млн, в 2025-м — 1,41 млн долларов.