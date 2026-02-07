СМИ: долг Тарасова перед налоговой вырос почти до 300 тысяч рублей

Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов второй месяц игнорирует налоговую службу. Спортсмен с прошлого года должен ФНС почти 300 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot.

© Соцсети

По данным канала, 28 декабря ведомство выставило счёт бывшему полузащитнику «Локо» — на 243 тысячи рублей. Сейчас он увеличился до 279 тысяч рублей.

Журналисты заметили, что футболист рискует остаться с заблокированными счетами и без возможности выехать за границу.

Напомним, что сложности у Тарасова начались после ухода из «Локомотива» в 2019-м — это был последний год, когда он заработал 159 млн рублей.

Ранее Тарасов сообщил, что во времена профессиональной карьеры потерял 50 млн рублей, вложив их в чужие бизнесы. А в августе прошлого года рассказал, что его маму мошенники развели на 6 млн рублей.