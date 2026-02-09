Трамп жестко раскритиковал шоу в перерыве Супербоула

Шоу в перерыве финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) было ужасно, оно не несет никакого смысла и является "пощечиной" для страны. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Супербоул прошел в ночь на 9 февраля по московскому времени. Победителем матча стал "Сиэтл Сихокс", переигравший "Нью-Ингленд Пэтриотс" (29:13). В этом году хедлайнером традиционного шоу в перерыве стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny. В руках обладателя "Грэмми" был специально изготовленный футбольный мяч, на котором было написано "Вместе мы - Америка". Во время выступления он произнес "God Bless America" и перечислил страны Северной и Южной Америки. Также в перерыве выступили Рикки Мартин и Леди Гага.

"Шоу в перерыве ужасно, одно из худших в истории, - написал Трамп. - Оно не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, креативности или совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят их со всех концов США и всего мира. Это шоу - просто пощечина нашей стране, которая каждый божий день устанавливает новые стандарты и рекорды. В этой неразберихе с показом и просмотром матчей в перерыве нет ничего вдохновляющего".

Супербоул - одно из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда NFL и Американская футбольная лига договорились об объединении и составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций, команда победителей получает кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь тренера, под руководством которого команда "Грин-Бей Пэкерс" выиграла два первых Супербоула (1966, 1967). Прошедший Супербоул стал 60-м в истории.