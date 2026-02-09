Тутберидзе закрыла огромный долг перед налоговой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе оплатила долг по налогам на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ранее канал заявил, что Тутберидзе задолжала по своему ИП налогов на 1 млн 200 тысяч 265 рублей. В результате ее начала разыскивать Федеральная налоговая служба (ФНС). Утверждалось, что тренер забыла оплатить квитанцию. Сейчас задолженность погашена.

Ранее Тутберидзе раскритиковал глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Он заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия тренера на Олимпиаде в Милане. Его раскритиковали заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.