«Двигатель немецкий, а душа-то русская». Загитова в рекламе слепила пельмени на капоте автомобиля
Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась в рекламном ролике. По сюжету она слепила пельмени на капоте автомобиля.
«У вас когда-нибудь бывало, что вы резко захотели слепить пельмени? Прямо на новом автомобиле. Двигатель немецкий, а душа-то теперь у него русская. Таких вкусных я еще не ела. Попробуйте и вы», – сказала фигуристка в видео.
Макс Ферстаппен об интересе к гонкам GT: «В «Ред Булл» всегда открыты к тому, чтобы как-то поддерживать мои идеи»
«Салават» расторг контракт с Хо-Сэнгом. Форвард перешел в конце декабря и не сыграл ни одного матча за клуб
Кержаков о 31-м голе Дзюбы за сборную: «Все было понятно, когда Артема только вызвали – все этим жили. У игроков Гренады, наверное, в раздевалке была его фотография: «Он должен забить!»
Макс Ферстаппен об интересе к гонкам GT: «В «Ред Булл» всегда открыты к тому, чтобы как-то поддерживать мои идеи»
«Салават» расторг контракт с Хо-Сэнгом. Форвард перешел в конце декабря и не сыграл ни одного матча за клуб
Кержаков о 31-м голе Дзюбы за сборную: «Все было понятно, когда Артема только вызвали – все этим жили. У игроков Гренады, наверное, в раздевалке была его фотография: «Он должен забить!»