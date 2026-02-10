$77.6592.01

«Двигатель немецкий, а душа-то русская». Загитова в рекламе слепила пельмени на капоте автомобиля

Sports.ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась в рекламном ролике. По сюжету она слепила пельмени на капоте автомобиля.

«У вас когда-нибудь бывало, что вы резко захотели слепить пельмени? Прямо на новом автомобиле. Двигатель немецкий, а душа-то теперь у него русская. Таких вкусных я еще не ела. Попробуйте и вы», – сказала фигуристка в видео.
