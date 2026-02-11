Дегтярев ответил, когда МОК рассмотрит вопрос восстановления статуса ОКР

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что рассчитывает на то, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос восстановления статуса ОКР в апреле‑мае 2026 года.

В среду проходит заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

— Какая сейчас есть перспектива по восстановлению статуса ОКР?

— Юридическую базу мы создали, устав исправлен. Как только президент МОК Кирсти Ковентри вступила в должность, она передала наше досье в юридическую комиссию МОК. Юридическая комиссия подтвердила, что нет юридических препятствий (для восстановления). Мы ждем заседания созыва исполкома. Он может быть созван в любой момент президентом этой федерации. На март я бы не рассчитывал, там Паралимпийские игры. Сложные темы в эти даты не поднимаются, а это сложная тема. По моим ощущениям, должен быть апрель‑май, когда исполком заслушает наше досье. А дальше может быть только одно решение — наше восстановление. Я провожу регулярные встречи, до всех доношу нашу позицию, она очищена от политики, исключительно в юридической части восстановления ОКР.

Другие вопросы, касаемые лишения наших атлетов национальной символики, — уже политический вопрос, по которому тоже проводятся переговоры в более жестком формате. Пограничные конфликты в Африке и Азии — (нам) есть что сказать нашим коллегам о вопросе политизации, — передает слова Дегтярева корреспондент «Матч ТВ».

В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР в организации в связи с включением в состав российского комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению МОК, ОКР тем самым «нарушил Олимпийскую хартию». ОКР обжаловал решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отклонил апелляцию российской стороны. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что МОК получил новую редакцию устава ОКР, который соответствует Олимпийской хартии.