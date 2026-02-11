Алексей Смертин: «О смерти я думаю почти ежедневно, от этого проще жить. Так получаю больше удовольствия «в моменте». Впитал философию стоицизма, прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета»
Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал, почему не боится умереть во время ультрамарафона.
– В принципе ведь такие вещи, как неделя в Сахаре по страшной жаре и 50 км в Якутии по жуткому холоду, это реально опасно для жизни. Когда готовишься и бежишь, не боишься просто умереть на дистанции или так сильно заболеть, что уже станет ни до чего?
– Нет. Здесь срабатывает философия стоицизма, которую я впитал, вдоль и поперек прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета. И их отношение к смерти. Куда ведет путь каждого из нас, понятно. Нет людей, которые живут вечно, да и мне не хотелось бы – это и опасно, и скучно.
Так вот, если бы завтра наступил расчетный час, то из моих уст была бы одна только благодарность за все, что со мной происходило. Так и живу, в чем-то приближаясь к тем самым стоикам, которые рассуждают ровно так же. О смерти нужно думать, и я практически ежедневно о ней думаю. И мне от этого жить проще и интереснее.
– Почему?
– Потому что тем большее удовольствие получаю, как теперь выражаются, «в моменте»! И оно гораздо выше, чем у человека, который строит планы на будущее: покупка дома, самореализация, стать генеральным директором, получать зарплату в полтора-два раза больше через десять лет... У меня таких мыслей нет.
Может, поэтому из музыкантов для меня номер один – Александр Башлачев, СашБаш. Его творчество было пропитано фатализмом. Никого не пытаюсь этому научить. Но у меня с ним очень большая внутренняя перекличка. Я живу сегодня, – сказал Смертин.
Алексей Смертин: «О смерти я думаю почти ежедневно, от этого проще жить. Так получаю больше удовольствия «в моменте». Впитал философию стоицизма, прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета»
Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков, в том числе аксель, в произвольной программе на Олимпиаде
Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде
Алексей Смертин: «О смерти я думаю почти ежедневно, от этого проще жить. Так получаю больше удовольствия «в моменте». Впитал философию стоицизма, прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета»
Малинин планирует исполнить семь четверных прыжков, в том числе аксель, в произвольной программе на Олимпиаде
Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде