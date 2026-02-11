Российским спортсменам, сменившим гражданство, могут запретить въезд в РФ

«Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. Мы к этому придем». Дегтярев о российских атлетах, сменивших гражданство
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что спортсменам, перешедшим из России в другие страны, могут запретить въезд в страну.
«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», – сказал Дегтярев в эфире шоу «Центральный Канал».
В декабре 2025 года стало известно, что шахматиста Владимира Федосеева, выступающего сейчас за Словению, лишили званий мастера спорта РФ и гроссмейстера России.
