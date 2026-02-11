Булыкин поделился мнением об участии Смертина в ультрамарафонах

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об участии Алексея Смертина в ультрамарафонах.

© Sports.ru

– В любом деле надо задавать вопрос: зачем это нужно, зачем это делать и зачем это пропагандировать? Не думаю, что полезно бежать на морозе или в пустыне и испытывать свой организм на экстремальных нагрузках. Поэтому остается вопрос «зачем?». Если там платят миллионы, тогда понятно. Если ничего не платят, то вообще непонятно, зачем, для кого и для чего. А так – каждый получает удовольствие так, как он хочет. Может, Смертин нашел в этом что-то для себя интересное.

– Сколько миллионов должны заплатить вам, чтобы вы согласились в минус 50 пробежать марафон?

– Ха, это сложно. Я об этом никогда не думал. Полагаю, я и не пробегу столько, сколько он, потому что там какие-то нереальные цифры, дистанции, время. Я и пешком-то столько не пройду. Но если много предложат, тогда потренируюсь и побегу. Но тогда у меня будет понятная цель – для чего я это делаю. А вот для чего он это делает, лучше спросить у Смертина, – сказал Булыкин.