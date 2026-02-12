Губерниев назвал негуманным запрет на въезд в РФ сменившим гражданство атлетам

Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал призыв министра спорта Михаила Дегтярева не пускать в Россию спортсменов, сменивших спортивное гражданства. Его слова передает "Чемпионат". "Надо понимать, какие будут механизмы и как это можно быть осуществлено на практике. Нужно уточнить у министра, как это можно реализовать и главное - зачем. Понятно, что "люди пользуются всеми благами родины, а потом уезжают". Но они граждане России, как их не пускать? Это непростой механизм и, может, даже где-то негуманный", - сказал Губерниев. Дегтярев заявил, что идет активная борьба с решениями спортсменов менять спортивное гражданство ради других сборных, и сказал, что таких спортсменов нужно всего лишать и запрещать въезд в страну. Он упомянул шахматиста Владимира Федосеева, которого лишили званий мастера спорта России и гроссмейстера России после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. В 2023 году Федосеев назвал вынужденным решением сменить спортивное гражданство и выступать за Словению, отметив, что больше не хочет выступать за Россию на каких-либо соревнованиях, а также подверг критике СВО.