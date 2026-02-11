Украинец намерен выступить на ОИ в шлеме с погибшими атлетами, несмотря на запрет МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич намерен выступить на Олимпийских играх - 2026 только в своем специальном шлеме с изображением погибших спортсменов. Об этом сообщили в Национальном комитете Украины (НОК).

"Представители МОК подчёркивают невозможность использования данного шлема во время официальных заездов, в то же время предлагают возможность почтить память погибших спортсменов путём использования черной ленты", - указано в сообщении организации.

В НОК заявили, что Гераскевич не согласился на предложенные ему условия и собирается выйти на старт в своем шлеме. В НОК подчеркнули, что полностью поддерживают склетониста в его намерении. Согласно правилам Олимпийской хартии, на Олимпийских играх запрещены любые демонстрации и политические, религиозные или расовые пропаганды. До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что Международный олимпийский комитет вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.