В честь ЦСКА назвали гору на Северном Кавказе

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе, следует из документа, опубликованного на официальном интернет‑портале правовой информации.
Гора расположена на территории Кабардино‑Балкарской Республики.
— В соответствии с федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения парламента Кабардино‑Балкарской Республики присвоить наименование «ЦСКА» безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43°18,7' северной широты, 42°31,0' восточной долготы и абсолютной высотой 3721 метр, расположенной на территории Кабардино‑Балкарской Республики, — говорится в тексте распоряжения.