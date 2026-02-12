В честь ЦСКА назвали гору на Северном Кавказе

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе, следует из документа, опубликованного на официальном интернет‑портале правовой информации.

Гора расположена на территории Кабардино‑Балкарской Республики.