Ритмы биатлона и нежность фигурки: «Чемпионат» раскрыл музыкальный код Олимпиады

Эксклюзивный плейлист от тех, кто пишет об Играх, – в сервисе Звук.

Портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) создал спортивный плейлист «Треки главных зимних соревнований» о драйве, силе, нежности и триумфе. Он уже доступен к прослушиванию в музыкальном сервисе Звук.

Каждый отдел «Чемпионата» выбрал ряд музыкальных произведений, отражающих дух Олимпиады. Например, редакция фигурного катания сделала ставку на неоклассику и французский шансон, а корреспонденты, пишущие на тему хоккея, – на брутальный рок. Таким образом плейлист превратился в настоящую карту зимних дисциплин. В него вошли как классические произведения («Primavera» Людовико Эйнауди, «La Boheme» Шарля Азнавура, «Departure+November» Макса Рихтера и другие), так и «золотые хиты», поддерживающие спортивный дух и стремление к победе («We are the champions» группы Queen, «Герои спорта» Муслима Магомаева, «Волна» DJ SMASH).

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Мы продолжаем традицию совмещения музыки и спорта – совсем недавно собирали яркий плейлист к 20-летию нашего издания. В этот раз наши авторы выбрали композиции, которые, по их мнению, ассоциируются с зимней Олимпиадой. Плейлист получился очень красочным и разнообразным. Здесь собрались как отечественные, так и зарубежные композиции, которые по истине считаются “олимпийским золотом” в мире музыки».

Смотреть Олимпиаду можно в Okko. В 2026 году впервые в истории Okko стал эксклюзивным официальным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент.