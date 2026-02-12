Легендарный отель и десерты с золотом: сколько Овечкин потратил на отдых в Дубае

Александр Овечкин выбрал для семейного отпуска один из самых роскошных отелей мира — знаменитый «Парус» (Бурдж аль-Араб) в Дубае. Как сообщает Mash, капитан «Вашингтона» остановился в президентском люксе с несколькими спальнями.

Стоимость недельного проживания в номере такого уровня с системой «все включено» достигает почти 2 миллионов рублей. При бронировании на месяц сумма переваливает далеко за 3 миллиона.

В распоряжении хоккеиста — частный пляж, рестораны с эксклюзивной кухней, где подают десерты с сусальным золотом, а также спа-зоны, игровые комнаты и современный фитнес-центр для поддержания формы в межсезонье.

Ранее капитан и нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин подарил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко свой игровой свитер. Она назвала спортсмена символом для молодых ребят, которые занимаются хоккеем. По мнению председателя Совфеда, это «дорогого стоит».