Журова ответила на призыв не пускать в РФ сменивших гражданство спортсменов

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова в беседе с «Ридусом» прокомментировала призыв министра спорта и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева запретить въезд в страну атлетам, сменившим спортивное гражданство.

Парламентарий не понимает, на каких юридических основаниях это можно осуществить и как относиться к зарубежным спортсменам, сменившим гражданство на российское. Более того, по мнению Журовой, в выступлениях российских атлетов за иностранные команды есть и позитивные моменты.

«Многие наши спортсмены переехали не в США, а в страны — бывшие республики Советского Союза. Наши сборные не пострадали от этого, поскольку переехали туда далеко не первые номера, а ребята, которые не проходили отбор в сборную. Зато представительство Русского мира на любой олимпиаде и чемпионате мира теперь становится в несколько раз больше», — отметила депутат.

Как заявил Дегтярев, в стране активно борются с решениями спортсменов менять спортивное гражданство ради других сборных. По его мнению, таких атлетов необходимо «всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта».