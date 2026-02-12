«Кто его слушает?» Олимпийский чемпион о призыве Зеленского отстранить россиян от ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости дисквалификации российских спортсменом на Олимпиаде. Его слова передает «Советский спорт».

«Сотрясение воздуха. Кто его слушает и что после этого последует? Слава Богу, что есть вменяемые люди, которые адекватно оценивают обстановку в мире и спорте. Речь про МОК и руководителя Кирсти Ковентри. Рад, что руководитель у МОК адекватный. А Зеленский может говорить многое, но его слова распространяются только на внутреннюю аудиторию. Поэтому его слова неважны», — заявил Васильев.

Владимир Зеленский резко отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислав Гераскевич, заявив, что отстранения от Игр заслуживают только 13 россиян, находящихся в Италии на Олимпиаде.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.