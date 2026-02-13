Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР

Умер бывший хоккеист «Динамо» и сборной СССР Александр Филиппов, сообщает пресс‑служба московского клуба.

10 февраля 2026 года Филиппов отметил свой 75‑й день рождения.

— Хоккейный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича, — говорится в сообщении.

В составе «Динамо» Филиппов стал двухкратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР.

Со сборной СССР член Зала славы «Динамо» завоевал золотые медали чемпионата мира в 1975 году.