Критика Олимпиады, конфликты и тернистый путь: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой

Век Татьяны Тарасовой как фигуристки был короток, однако это не помешало ей стать заслуженным тренером Советского Союза и воспитать полсотни чемпионов. Starhit вспомнил жизненный путь знаменитой наставницы в день ее 79-летия.

Дочка знаменитого тренера

Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве. Спортивное будущее оказалось предрешено: отцом Тани был известный хоккейный тренер Анатолий Тарасов, а уже в четыре года она встала на коньки. Она мечтала, чтобы родитель ею гордился, и стала фигуристкой. В паре с Георгием Проскуриным Тарасова участвовала во Всемирной Универсиаде 1966 года.

К сожалению, из-за полученной травмы Тарасовой пришлось быстро закончить карьеру. Многие подозревали, что на это повлияла и тренер фигуристки Елена Чайковская.

«Я перестала кататься в связи с тем, что изуродовалась, — выпадала рука после травмы. Да, меня никто не выгонял, просто она создала такие условия, при которых меня не было видно», — рассуждала Тарасова позднее.

Окружающие годами думали, что между Чайковской и Тарасовой произошел конфликт, однако сама Татьяна Анатольевна признавалась — ситуация давно в прошлом. Ее руку пытались вылечить лучшие врачи, однако тренер понимала, что все кончено, и отодвинула воспитанницу от соревнований.

В переломный момент в судьбу дочери отец, который помешал ей пойти в ГИТИС и отправил в тренерство. Хоккеист не прогадал, ведь наследница оказалась прекрасным наставником и вскоре привела к победе на чемпионате СССР первую пару фигуристов.

Группа Тарасовой завоевала первые награды европейских турниров и Олимпийских игр. Татьяна Анатольевна стала самым молодым специалистов, которого удостоили звания заслуженного тренера Советского Союза. Она отличалась строгость и требовательностью, но в то же время умела найти подход к каждому фигуристу и относилась к спортсменам с материнской теплотой.

Среди воспитанников Тарасовой — Ирина Роднина, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Алексей Ягудин. К тренеру обращались и иностранцы, ведь в 90-е она помогла Денису Тену, Саше Коэн и Барбаре Фузар-Поли. Тогда же она создала собственный ледовый театр «Все звезды».

В 2005 году наставницу назначили тренером-консультантом Федерации фигурного катания России. Она не раз председательствовала в телешоу. Несмотря на занятость, она жаловалась на невостребованность.

«Меня неразумно используют. За эти 15 лет после Алеши Ягудина не дать мне в Москве ни одного часа, ни на одном катке. Это очень больно, ты не использован так, как мог бы», — сетовала она.

В последние годы Тарасова столкнулась с проблемами со здоровьем: из-за болей в ногах она передвигалась на инвалидном кресле, а финал шоу «Ледниковый период» пропустила из-за госпитализации.

Личная жизнь

Тарасова трижды была замужем. Первым супругом стал актер Алексей Самойлов. Они вместе прожили около двух лет, а после разошлись без скандала, поняв, что не подходят друг другу.

Второй раз Тарасова вышла замуж за легкоатлета Василия Хоменкова. Это был счастливый союз двух спортсменов, который закончился он трагедией: Хоменков умер в возрасте 29 лет. Тренер не раскрывала причины произошедшего и не общается на эту тему.

Третий брак Тарасова заключила с пианистом Владимиром Крайневым. Согласно легенде, встречу с мужчиной невысокого роста ей предсказала гадалка, заявив, что союз будет долгим и счастливым. Уже на девятый день после знакомства влюбленные подали заявление в ЗАГС.

Владимир Всеволодович с пониманием относился к рабочим поездкам жены, помогал ей выбирать музыку к номерам воспитанников. Более 30 лет он был опорой для Тарасовой, однако в 2011 году умер от аневризмы легочной артерии. Пары у детей не появилось.

Критичные высказывания

Тарасова никогда не лезла за словом в карман. Например, в феврале 2018 года она заявляла о своем недовольстве выступлением российских фигуристов на Олимпиаде в Южной Корее. Тогда Михаил Коляда упал во время прыжка.

«Я не кошмарю Коляду, но он выступил на минус три с половиной. Непонятно, почему падение у них считается за "сделано". У всех это провал. Все идет от тренировок, там то же самое. Пока восхищаемся другими, а хочется восхищаться нашими. Будем надеяться, однажды это произойдет. Сейчас все говорят про азиатов — но извините, раньше их, что ли, не было, во времена Ягудина и Плющенко?», — возмущалась она.

«Прошлась» она и по Аделине Сотниковой, которая в очередной раз пропускала спортивный сезон. По словам Тарасовой, она уже никогда не выйдет на соревнования. Схожая критика была и в адрес Алины Загитовой, которая объявила о приостановке карьеры.

«Жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю», — заявила наставница.

Слова болезненно восприняли в команде Этери Тутберидзе, заявив, что за три программы Загитова показала больше, чем многие спортсмены за десять. Некоторые любители фигурного катания заключили, что Татьяна Анатольевна давно недолюбливала Загитову.

Общественность сменила гнев на милость, когда Тарасова заступилась за российских спортсменок, когда их раскритиковал немецкий эксперт. Так было и с чемпионатом Европы по фигурному катанию, который наставница называла «дутым шатром, где не циркулирует воздух».