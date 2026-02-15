Тарпищев остался доволен общением с главой МОК

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев рассказал «Матч ТВ», что глава МОК Кирсти Ковентри позитивно настроена в вопросе возвращения России на международную арену. В воскресенье Тарпищев посетил Матч всех звезд Единой лиги ВТБ в Москве. Ранее он летал в Италию, где проходят зимние Олимпийские игры. 13 российских спортсменов выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе.

© Матч ТВ

— Как вам Матч звезд?

— Это праздник. Сделано все очень здорово, все очень продумано. Мне нравится.

— Недавно вы были в Милане. Какие впечатления от Олимпийских игр?

— В Кортина‑д’Ампеццо не ездил. А в Милане был в олимпийской деревне, общался.

— У вас на сессии МОК был диалог с Ковентри о возвращении российского спорта?

— Нет особо смысла обсуждать. Рано. Я в целом доволен.

— Она позитивно настроена?

— Абсолютно, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

В декабре 2025 года МОК сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. При этом исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям сохранить действующие ограничения участия российских спортсменов во взрослых соревнованиях.