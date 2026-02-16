18-летний велогонщик погиб в результате ДТП

$77.1991.56

Итальянский велогонщик погиб в возрасте 18 лет в результате ДТП

Итальянский велогонщик Goodshop Team Франческо Маццолени скончался в результате ДТП, сообщается в соцсетях команды.

Как информирует CyclingUpToDate, в воскресенье, 15 февраля, 18‑летнего спортсмена, который проводил тренировку недалеко от коммуны Барцана на севере Италии, сбила машина.

— Очень грустное воскресенье для нас. Слишком рано ушел из жизни наш Франческо Маццолени. Он погиб во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом. Мы всегда будем помнить твою улыбку и решимость, которая вела тебя к осуществлению твоей мечты, — говорится в сообщении команды.
