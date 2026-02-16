18-летний велогонщик погиб в результате ДТП

Итальянский велогонщик Goodshop Team Франческо Маццолени скончался в результате ДТП, сообщается в соцсетях команды.

© Матч ТВ

Как информирует CyclingUpToDate, в воскресенье, 15 февраля, 18‑летнего спортсмена, который проводил тренировку недалеко от коммуны Барцана на севере Италии, сбила машина.