Экс-игрок молодежной сборной Украины погиб в зоне СВО

Спортсмен, защищавший цвета клуба «ТаврияЭнерго» и украинской молодежной сборной Сергей Петров, скончался при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщила федерация футбола Евпатории.

Нападающий начинал профессиональную карьеру в луцкой «Волыни» и выступал за различные клубы первой лиги на Украине, включая «Металлист 1925», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение федерации.

В 2022 году Петров вернулся в Крым, позже играл в Узбекистане, но завершил выступления из-за травмы.

В июне 2025 года футболист принял решение отправиться добровольцем на спецоперацию. Он служил в штурмовой бригаде на покровском направлении и не вернулся после последнего боя.

В активе форварда числится один матч за украинскую молодежную сборную. Встреча прошла в ноябре 2016 года.

В 2024 году экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне спецоперации. До этого его осудили за покушение на сбыт наркотиков.