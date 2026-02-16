Нурмагомедов отказался от бизнесов в России ради ОАЭ

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов полностью свернул предпринимательскую деятельность в России и сосредоточился на проектах в ОАЭ. По данным из открытых источников, его ежегодный доход за рубежом составляет около 50 миллионов долларов, передает Mash.

© Артем Геодакян/ТАСС

В прошлом году спортсмен закрыл индивидуальное предпринимательство, урегулировал долги и разблокировал счета, продолжив выход из российских активов. Ранее у него возникали проблемы, связанные с нарушениями в налоговой отчетности.

В 2021 году Нурмагомедов покинул фонд «Росси» и благотворительную организацию своего имени. Также он вышел из числа учредителей турагентства «Хикмит Травел» (ликвидировано в ноябре 2022-го), бренда одежды «Сильди» (передан брату) и провайдера «Первый мобильный».

Бойцовский клуб Eagles был передан Зиявудину Магомедову, осужденному в 2018 году за хищение 2,5 миллиарда рублей и создание ОПГ. В настоящее время у организации заблокировано 16 счетов, преимущественно из-за налоговых нарушений.

В ОАЭ бизнес экс-чемпиона активно развивается. По данным реестров, Нурмагомедов запустил сеть фитнес-клубов KHABIB GYM, которая приносит до 6 миллионов долларов в год за счет роялти. Кроме того, он приобрел промоушен Gorilla FC за 1 миллион долларов и переименовал его в EAGLE FC. Общий доход от проектов в Эмиратах оценивается примерно в 46 миллионов долларов в год.