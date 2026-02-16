Слуцкий раскрыл, сколько денег ему приносит медийная активность

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, сколько денег ему приносит медийная активность и участие в разного рода проектах. Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 2024 года. Прежде он работал в «Рубине», «Халле», «Витессе» и ЦСКА.

